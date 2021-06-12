Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

Без политической поддержки Зеленского падение Голоса будет гораздо быстрее / УНИАН

Политсила Голос переживает кризис, и выбраться самостоятельно из него партия не сможет. На помощь мог бы прийти Офис президента, так как команда Зеленского не знает, что делать с западным электоратом, а эта политсила могла бы помочь разрешить этот вопрос.

Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По его словам, у Голоса нет ни идеологии, ни лидера. Кроме того политсила является объектом политических манипуляций со стороны своих противников, прежде всего, Евросолидарности.

"Сумеют ли члены этой политсилы консолидироваться, неясно. Им надо бежать в Офис президента и объяснять Ермаку, что Голос может стать неплохим конкурентом Европейской солидарности Порошенко (...) Да, понятно, что ОПУ не придумает за Голос программу, идеологию, не найдет ему яркого харизматичного лидера. Однако без политической поддержки Зеленского падение Голоса будет гораздо быстрее", - считает Небоженко.

Тем временем Зеленскому очень важно выдавить из электорального поля Виктора Медведчука и Петра Порошенко. И Голос мог бы сыграть свою немаловажную роль в этом процессе.

"Ведь если Голос сейчас исчезнет, Офису президента придется создавать искусственно "Голос-2". Команда президента не может оставить на западноукраинском политическом поле только фигуру бывшего президента-олигарха Порошенко. Если они так поступят, это будет говорить о том, что в команде Зеленского вообще никто не может заниматься политикой", - отметил эксперт.

Однако, если Голос прекратит существование, голосов избирателей Евросолидарности это не добавит. Небоженко объяснил, что с появлением "пленок Медведчука" избиратель стал очень осторожен в отношении Европейской солидарности.

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Как сообщал Главред, 7 июня известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос.

Партия Голос отреагировала на намерение шоумена выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

Также анонсирован выход из фракции и партии еще десяти парламентариев. Кроме того хотят исключить из рядов Голоса Киру Рудык.