Если Лукашенко пойдет на поводу Путина: Жданов рассказал о жутких последствиях для белорусов

Жданов рассказал о жутких последствиях для белорусов / скриншот

Белорусь ждут катастрофические последствия если Александр Лукашенко примет решение вторгнуться в Украину.

В комментарии Главреду военный эксперт, полковника запаса Андрей Жданов заявил, что РФ в итоге поглотит Беларусь.

"Просто придет российский капитал, придет Россия и объявит, что это ее исконная территория, и что это все – большой русский мир", - пояснил эксперт.

Жданов уточнил, что это не будет возвращением к тем временам, когда Белорусь входила в состав СССР.

Читайте также"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст Путина"Это не будет Советский Союз с колбасой по 2-20, как было когда-то при Брежневе. Это будет сумасшедший экономический упадок, обвал финансов, экономики и всего остального. Если учесть, что Россия уже в состоянии дефолта, да еще и в условиях санкций, то это будет "железный занавес" и жизнь за ним с минимальным продовольственным пайком, как это было в годы Перестройки и развала Советского Союза", - подытожил Жданов.

Ранее Жданов рассказал, что Путин очень рассчитывает на белорусскую армию, ведь армия страны-агрессора уже исчерпывает свои силы.

Если Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины, Путин может его просто ликвидировать.

"Тогда Путину ничего не останется как просто ликвидировать Лукашенко. Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить кому-то стаканчик или половинку", – отмечает Жданов.

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