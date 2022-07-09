"Есть два варианта": в Минобороны поведали, как гарантировать безопасность в Черном море

Как возобновить безопасность в Черном море / Facebook/reznikovoleksii

Для того, чтобы возобновить безопасность в акватории Черного моря, необходимо в первую очередь единство западных стран, а также готовность в любую минуту применить силу против вражеских войск, говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова во время Atlantic - Black Sea Security Forum.

Украинский чиновник обратил внимание на то, что первое условие - единство свободного мира, одним из главных индикаторов которого является готовность придерживаться режима санкций, которые введены против России, а также значительно усиливать их.

"Помощь России воровать украинское зерно или вывозить российскую нефть очевидно противоречит идее единства против тирании", - отметил Резников.

Вторым условием, по словам главы Минобороны Украины, является готовность давать отпор российским захватчикам, тогда они будут продолжать совершать "жесты доброй воли", как в случае со Змеиным.

Читайте такжеУкраине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причину

Напомним, ранее известный австрийский аналитик Том Купер говорил, что война Украины против России затягивается, поскольку Запад поддается на шантаж российского диктатора Путина. Как считает специалист, Евросоюзу нужно о геополитике на время забыть и вооружить ВСУ настолько, чтобы те уничтожили русскую армию.

"Это единственный способ заставить Путина уступить. Он не уступит, пока думает, что еще может чего-то достичь в Украине. И он еще может чего-то добиться, пока его армия планирует новые наступления", – подытожил эксперт.

До того военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде говорил - для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки.

Читайте также: