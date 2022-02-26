Есть надежда, что украинские герои-защитники острова Змеиный живы - Госпогранслужба / УНИАН

Есть небольшая надежда на то, что все героические пограничники-защитники острова Змеиный, которые вступали в неравный бой с российскими оккупантами, могут быть живы. Об этом сообщают представители Госпогранслужбы Украины.

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям.

В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, распространенной в открытых сетях.

"Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится. Слава украинским защитникам!", ‒ говорят в ведомстве.

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Напомним, 24 февраля вспыхнул короткий, но очень яростный бой за острой Змеиный в Черном море.

В Сеть быстро попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы к черту [в оригинале нецензурно - Главред]".

Затем последовал мощный обстрел острова с помощью ракетного крейсера "Москва". И 13 пограничников погибли в неравном бою с превосходящими силами россиян.