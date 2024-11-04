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"Есть очень хороший пример": военный объяснил, как Украине победить Россию

Юрий Берендий
4 ноября 2024, 03:32
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Силы обороны Украины могут начать контрнаступательную операцию на одном из направлений фронта, что станет для врага неожиданностью, отметил военный.
'Есть очень хороший пример': военный объяснил, как Украине победить Россию
Военный объяснил, как Украине победить Россию / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Вкратце:

  • В войне России против Украины победит тот, кто сохранит свою армию
  • ВСУ могут неожиданно перейти в наступление по примеру Харьковщины

Победу в войне в Украине одержит не тот, кто захватит определенный город или село, а тот, кто сохранит свою армию. Об этом рассказал Николай Зинько, бывший городской голова, а ныне командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады, в интервью TSN.UA.

Он отметил, что если армия РФ продолжит наступать и истощать свои ресурсы, наступит момент, когда украинские силы смогут перейти в наступление с меньшими потерями.

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"Мы видим очень хороший пример Харьковщины, когда за считанные неделю-полторы мы захватили отбили назад очень большую территорию... Здесь видимо играет роль прежде всего неожиданность, та самая Курщина", - рассказал военный.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, завершение войны возможно лишь при условии полного и безоговорочного вывода российских оккупационных войск со всех захваченных территорий Украины, заявил руководительОфиса президента Андрей Ермак. Среди главных требований также является возвращение всех ранее оккупированных территорий, демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС, а также восстановление свободы передвижения.

За неделю с 27 октября по 3 ноября оккупационная армия РФ потеряла более 10 тысяч военнослужащих, сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его информации, кроме живой силы, противник потерял 1550 единиц вооружения и техники.

Российское военно-политическое руководство, вероятно, готовится к серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении, сообщил ветеран войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

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