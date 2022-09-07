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"Это 20 тысяч смертников": военный эксперт назвал направления, которые армии РФ не удержать

7 сентября 2022, 18:47

Генштаб будет решать, как разворачивать наступление. Мы будем видеть последствия, хотя с опозданием в несколько дней, отметил эксперт.

Потери россии
Военный эксперт назвал направления, которые армии РФ не удержать / скриншот

Подкрепление России на Харьковском и Херсонском фронтах обречено на смерть. Единственное место, где россияне могут перекинуть резервы и делают это сейчас, это район Северско-Бахмутского направления.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.в интервью 24 каналу отметил, что российские войска подходят в район Лисичанска, Попасной.

"Они действительно там становятся сильнее, но их усиление мы контролируем и в некоторых местах наши войска переходят в контрнаступление. Например, от Бахмута в сторону Светлодарска. Дальше на всю линию фронта российских войск не хватает", – пояснил эксперт.

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Херсонский фронт

Эксперт отметил, что россияне в Херсонской области не смогут убежать живыми.

"Поэтому даже если бы они и хотели, то уже не спасутся, группировка обречена. Это 20 тысяч смертников", - подчеркнул Свитан.

Он отметил, что оккупанты получили приказ увеличить количество войск возле Мелитополя. Однако они остановили это. Эта задача стояла несколько недель назад.

Изюмское направление

Там такая проблема, как и у правобережной группировки. Перебросить туда войска можно только через Купянск. Это единственная ветвь, которая у них есть и функционирует.

"Однако расширение плацдарма возле Балаклеи приведет к тому, что наша артиллерия будет доставать до Купянска и сейчас эту нить, подпитывающую Изюмскую группировку, ВСУ возьмут под контроль. Можно будет говорить, что оккупанты попадут в огненную ловушку, в которой находится правобережная группировка" , – считает эксперт.

Он добавил, что наш Генштаб будет решать, как разворачивать наступление. Мы будем видеть последствия, хотя с опозданием в несколько дней.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине
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