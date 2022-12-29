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"Это был предпоследний обстрел": эксперт удивил прогнозом о новых ракетных ударах

29 декабря 2022, 17:27
Алексей Гетьман считает, что Россия все еще может терроризировать Украину ракетами С-300, "Точка У" и иранскими дронами.
Алексей Гетьман, ракетный удар
Алексей Гетьман / ДСНС, скриншот

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря была либо последняя, либо предпоследняя. Такое заявление сделал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отметил, что после ударов по аэродрому Энгельс угроза ракетных ударов была невысокой, однако Россия решила показать, что может "поздравить" украинцев с Новым годом и еще способна наносить массированные ракетные атаки.

"Но учитывая то количество ракет высокоточных, которые они по нас запустили, и количество, которое у них осталось, оно уже критически маленькое. И хочется верить, что это если не последняя, то предпоследняя такая массированная атака. Дальше им просто нечем будет атаковать", - сказал военный эксперт.

Однако Алексей Гетьман считает, что Россия все еще может терроризировать Украину ракетами С-300, "Точка У" и иранскими дронами.

"У них осталось меньше сотни ракет "Искандер", которые не могут стрелять по всей Украине. У них дальность опять же, глядя как запускать, — примерно 500 километров. И они даже из каких-то складов музея, наверное, вытащили ракету "Луна- М", которая разрабатывалась где-то в 50-е годы прошлого века и давно была снята с вооружения. Это относительно ракет. Поэтому многие такие ракетные удары вряд ли они просто смогут сделать — ну, еще два. Просто больше нет ракет", — считает Гетман.

Ракетный обстрел Украины 29 декабря

29 декабря российские войска в десятый раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупанты запустили по Украине 69 ракет, из которых 54 удалось сбить.

Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Львове, Полтавской и Одесской областях. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, пострадали мирные жители.

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