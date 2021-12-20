"Это еще не все": в СБУ сделали заявление о подозрении Порошенко

Порошенко / УНИАН

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене не завершает расследование контрабанды угля с оккупированного Донбасса в 2014-2015 года.

Как сообщил на брифинге руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец, уголовное производство продолжается.

"Трем лицам было сообщено о подозрении ранее, и сегодня объявлено подозрение народному депутату Украины. Хочу сказать, что это работа системная, это еще не все, уголовное производство расследуется. И о дальнейших результатах мы будет информировать общество", - заявил Швец.

Что говорят в ГБР

Подозрение Петру Порошенко касается контрабандной поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в заявлении пресс-службы ГБР.

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Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств за поставку угля на неоккупированную территорию.

"По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - подчеркнули в ГБР.

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Порошенко не вручили подозрение лично

Отметим, в пятницу, 17 декабря, следователи Государственного бюро расследований пытались вручить экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из "ЛДНР", но он "проигнорировал правоохранителей".

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР рядом с Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В ГБР подчеркивают, что следователи действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе касательно вызова чиновников и вручения соответствующих сообщений.

В пресс-службе Петра Порошенко заявила, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

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