Петр Порошенко / eurosolidarity.org

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Как сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не подписала подозрение о госизмене.

По информации Турчинова, документ подписал один из ее сотрудников с фамилией Симоненко.

"Венедиктова не подписала это подозрение. Его подписал один из ее заместителей, как мне сказали, по фамилии Симоненко", - рассказал он.

В чем подозревают Порошенко

По словам Турчинова, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

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"Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны", - заявил он.

Порошенко убежал от ГБР

Отметим, в пятницу, 17 декабря, следователи Государственного бюро расследований пытались вручить экс-президенту Украины Петру Порошенко повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из "ЛДНР", но он "проигнорировал правоохранителей".

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений сотрудники ГБР рядом с Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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В ГБР подчеркивают, что следователи действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, в том числе касательно вызова чиновников и вручения соответствующих сообщений.

Что заявили у Порошенко

В пресс-службе Петра Порошенко заявила, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Порошенко в свою очередь отличился нецензурной лексикой, направленной в сторону личного водителя.

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