"Это на всю нашу жизнь": военный и певец Хлывнюк спрогнозировал конец войны

Андрей Хлывнюк - известный в Украине певец, а сейчас еще и защитник страны дал свой прогноз об окончании войны. 43-летний артист не обнадеживает позитивным исходом и смотрит на вещи, как реалист. Об этом рассказал сам Хлывнюк в рамках YouTube-проекта "Пряма червона".
По словам лидера группы "Бумбокс", украинцам не стоит недооценивать армию России. Он утверждает, что Украина воюет с настоящими оккупантами, а не "алкашами в ушанках". У них есть не только человеческий ресурс, а и метариально-технический, и это и является причиной, по которой война может затянуться надолго.
Несмотря на то, что армию врага можно поделить на три условных категории: те, для кого это сафари, те, кто понимает, что война - это неправильно, и те, кто "Мы за Россию", цель у Украины, по мнению певца, одна - отбиться и уничтожить их.
Также Хлывнюк рассказал, как видит окончание войны и хоть артист и акцентировал внимание на том, что он не эксперт, прогноз всё же оказался не совсем позитивным и обнадеживающим. Певец призвал украинцев готовиться, настраиваться на длительную борьбу и не опускать руки.
"Мы только в начале, это даже еще антракта не было, это только первый акт. И мы в первом ряду, друзья, мы увидим весь этот пи**ец своими глазами. Это только начало. Это мое личное мнение, я не эксперт военный, может и завтра закончится война, может, через месяц. Но мое мнение, что это надолго, как минимум на всю нашу жизнь с вами", – поделился прогнозом Андрей Хлывнюк.
Бумбокс и война
Напомним, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с первого дня защищает Украину от нападения российских оккупантов. Изначально Хлывнюк вступил в тероборону Киева, где попал под минометный обстрел. О ранении певец сообщил в Instagram. В больнице артисту оказали помощь.
Немного позже украинский музыкант, лидер группы Бумбокс и защитник Украины Андрей Хлывнюк показал, как изменился за время полномасштабного вторжения террористической России в Украину. На своей странице в Instagram артист выложил пост, где почтил память защитников Украины, которые борются с российской навалой уже на протяжении 16 месяцев.
Вскоре после этого, Хлывнюк стал помогать Украине не только пребыванием в рядах ВСУ, а и благотворительными концертами, из-за чегот на него обрушилась волна хейта. На своей странице в Facebook музыкант ответил на два самых частых вопроса, которые задают ему, чтобы раскритиковать его деятельность: "что же это за служба такая, что его выпускают" и "пока наши ребята там, он поет". Певца такое недоверие явно задело, и он решил ответить всем любопытным.
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