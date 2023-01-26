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"Это не поможет им": Данилов пояснил, почему ПВО не спасет Путина и его окружение

26 января 2023, 12:39
Как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, военная помощь, которую ВСУ предоставляют партнеры с Запада, поможет преодолевать русское ПВО.
Данилов, Путин
Данилов пояснил, почему ПВО не спасет Путина и его окружение / коллаж фото УНИАН

В стране-агрессоре, России, в первую очередь разворачивают системы противовоздушной обороны в тех местах, где бывает или которые может посетить кремлевский диктатор Владимир Путин. Об этом в эфире единого телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Не знаю, сколько они задействовали этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет им. Та помощь, которую нам предоставляют партнеры, будет проходить эту оборону, и угроз для них будет все больше и больше ", — отметил он.

Несколько дней назад, 19 января, в СМИ начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и прочих высотных площадках в Москве.

Также комплекс ПВО заметили в Москве недалеко от резиденции Путина в Ново-Огарево.

По данным СМИ, установки ЗРПК Панцирь-С1, которые были замечены на зданиях в центре Москвы, должны лично защищать лично диктатора и его близких.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Другие новости:

ВСУ ПВО Владимир Путин Алексей Данилов
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