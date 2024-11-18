'Это не случайные удары': Зеленский эмоционально отреагировал на атаку по Одессе

Ударами по гражданской инфраструктуре Россия демонстрирует свою истинную цель - желание воевать, подчеркнул президент.

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Россия показывает, что ее интересует только война / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления Зеленского:

Россияне ударили баллистикой по жилому району Одессы

Погибло 8 человек, еще более 30 пострадали

Ударами РФ показывает, что ее интересует только война

Российские оккупанты показательно ударили баллистикой по жилому району Одессы. В результате атаки погибли 8 человек, еще около двадцати пострадали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", - отметил глава государства. видео дня

По его словам, прилет ракеты произошел на парковку. Из-за вражеского удара повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено 14:00: По словам руководителя Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ракетного удара РФ по центру Одессы погибли 8 человек, среди них медики, полицейские, обычные гражданские люди.

"Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте", - рассказал он.

На месте удара работают экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередной атаки россиян против гражданского населения Одесской области.

Ракеты РФ / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, днем 18 ноября россияне ударили баллистикой прямо во двор жилого дома в Одессе. В результате атаки погибло 8 человек, еще 18 получили ранения, среди них один ребенок. Все пострадавшие - мирные жители. Четверо людей находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал Главред, 17 ноября Россия совершила одну из самых масштабных атак по Украине. Враг запустил более 200 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 144 воздушные цели, среди которых 102 ракеты и 42 дрона типа "Шахед". Еще 41 беспилотник локально потерян.

Также вечером 17 ноября РФ нанесла баллистический удар по девятиэтажному дому в Сумах. В результате атаки все здания поблизости остались без окон.

По состоянию на утро 18 ноября количество пострадавших в Сумах возросло до 89 человек, среди которых 11 детей. Погибли 11 человек, двое из них - дети.

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Кто такой Олег Кипер Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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