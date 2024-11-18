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Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Даяна Швец
18 ноября 2024, 13:02
771
Повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы среди гражданских.
Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе
РФ осуществила атаку на Одессу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российские агрессоры осуществили баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Российская ракета упала прямо во двор жилого дома. Тела убитых мирных людей лежат просто на улице после российского ракетного удара.

Деталями страшного преступления против мирного населения поделился председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - отметил он.

видео дня

Обновлено 13-07: Предварительно, в результате российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Уже есть 8 погибших после прилета, сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, еще одна ракета не разорвалась, она в здании учебного заведения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также подтвердил, что уже известно о погибших и раненых.

"Очередной ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома. Выражаю искренние соболезнования родным. Страна-террорист должна понести наказание за все смерти и разрушения!", - отметил он.

Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.

"Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - заявил он.

Искандер инфографика
ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

Как сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, россияне заранее ударили баллистической ракетой Искандер-М.

К сожалению, Одесса не успела оправиться после вчерашней атаки. Многие жители города до сих пор остаются без электроэнергии. Часть домов осталась без тепла и воды, не работают школы и городской электротранспорт.

По данным ДТЭК, по состоянию на вечер 17 ноября, специалисты продолжали восстанавливать электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить доступ к воде и теплу. Там, где это было возможно, также подключали к сети бытовых потребителей.

"Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирово) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются", - заявили в ДТЭК.

Ракетные атаки на Украину - что известно

Утром 17 ноября Украина подверглась очередной масштабной атаке. Российские войска обстреляли регионы страны, используя ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

По информации Главред, ракетный обстрел длился около двух часов.

Как отметил президент Зеленский, удар нанесен из около 120 ракет и 90 дронов. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине.

В Николаеве, к сожалению, есть погибшие, среди пострадавших - дети, ведь российские войска ударили по жилым домам. Также были зафиксированы разрушения и пожары в двух местах, которые охватили площади 150 и 20 квадратных метров. Пожары были ликвидированы спасателями.

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Кто такой Олег Кипер

Председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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