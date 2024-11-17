В Николаеве прилеты после удара РФ: есть погибшие, среди раненых – дети

РФ ударила по жилому сектору Николаева, известно о погибших и пострадавших.

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В Николаеве есть жертвы в результате удара РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSMYKOL

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РФ ударила ракетами и дронами

Погибли две женщины, среди раненых есть дети

Армия страны-агрессора РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Николаева утром в воскресенье, 17 ноября.

В частности жилой сектор, в результате чего погибли два человек и шестеро пострадали, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

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"Российский агрессор в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. Жилищный сектор. Предварительно есть пострадавшие", — написал он .

По его словам, известно о шести пострадавших и уже двух погибших в результате утренней атаки по Николаеву.

Также есть повреждения в жилом секторе. Более точную информацию о повреждениях Сенкевич сообщит позже.

Подробности удара РФ по Николаеву

Как уточнили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаевской области, атака РФ началась с вечера, 16 ноября. Враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Николаеве, предварительно Искандер-М.

/ Инфографика: Главред

"Утром, 17 ноября, с 04:30 враг несколькими волнами атаковал город дронами-камикадзе типа Shahed 131/136. Цель неизменна – террор гражданского населения и удар по частному сектору. В результате повреждены частные жилые дома, многоэтажный дом, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров", — уточняется в сообщении.

В ГСЧС пишут, что в результате две женщины погибли, ранены четверо взрослых и двое детей.

Кроме того, зафиксированы разрушения и пожары жилых домов на двух локациях, на площадях 150 и 20 кв. м ликвидирован пожарными.

К ликвидации привлекалось 35 спасателей, 8 единиц пожарно-спасательной техники, химики аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Взрывы в Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, утром 17 ноября Украина оказалась под массированной атакой. В нескольких областях Украины были зафиксированы взрывы. Было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе - Ту-95МС 16 бортов и Ту-160 7 бортов.

Как говорилось в сообщении военных, бомбардировщики ожидались в районе пусковых рубежей ориентировочно в 6:00, так и произошло. Около 6:30 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство страны.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших, зафиксировано падение обломков в результате массированного удара РФ.

Одна пострадавшая женщина была госпитализирована в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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