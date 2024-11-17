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Удар из около 120 ракет и 90 дронов: Зеленский эмоционально отреагировал на атаку

Даяна Швец
17 ноября 2024, 10:26
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Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине.
Зеленский, удар
Зеленский отреагировал на удар РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Полтавская ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар по всем регионам Украины.

Как пояснил глава государства, за эту ночь и утро российские оккупанты применили дроны различных типов, в частности "шахеды". Кроме этого, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинжалы".

Как подытожил Зеленский, всего было выпущено около 120 ракет и 90 дронов, однако наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

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"Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших", - сказал президент.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

По данным главы Украины, несмотря на то, что некоторые районы все еще обесточены, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации - пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ - все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту!", - подытожил президент.

Атака на Украину 17 ноября - что известно

Сегодня утром Украина оказалась под массированной атакой. Враг обстрелял регионы страны, применив ракеты различных типов и дроны-камикадзе.

Впоследствии Главред рассказал о последствиях двухчасовой атаки по Украине. Отмечалось, что ракетная атака длилась около двух часов, а удары дронов продолжаются уже более 10 часов.

К сожалению, в Николаеве уже есть погибшие, а среди раненых - дети, ведь РФ ударила по жилому сектору. Кроме того, зафиксированы разрушения и пожары жилых домов на двух локациях, на площадях 150 и 20 кв. м ликвидированы пожарными.

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