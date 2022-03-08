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Эвакуационные поезда 8 марта 2022 – расписание от "Укрзализныци"

8 марта 2022, 06:47

В госкомпании также говорят, что проезд в поездах бесплатен, однако расписание может меняться.

Поезда, эвакуация
Эвакуационные поезда 8 марта 2022 – расписание от "Укрзализныци" / Reuters

"Укрзализныця" продолжает помогать жителям Украины с эвакуацией из-за российской военной агрессии и обнародовала полный список эвакуационных поездов на 8 марта.

"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уикенд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... но это еще будет, а сейчас у нас еще более важная миссия: дорога жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать - надежно, вдохновенно, железно", - отметили в "Укрзализныце".

Эвакуационные поезда из Киева:

01:00 - "Интерсити+" Дарница - Харьков

01:56 - №16 Рахов - Харьков

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04:02 - №002 Константиновка - Ивано-Франковск

04:21 - №260 Ворохта - Киев

06:23 - №114, 142 Львов - Лиман

07:00 - №722 Дарница - Харьков

07:00 - №732 Дарница - Днепр

08:00 - №705 Дарница - Львов

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14:07 - №749 Киев - Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев - Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев - Рахов

17:00 - №743 Киев - Львов

17:12 - №13 Киев - Солотвино

17:42 - №792 Киев - Кременчуг

17:42 - №790 Киев - Кропивницкий

18:30 - №81 Киев - Ужгород

19:06 - №44 Киев - Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев - Рахов

20:05 - №29 Киев - Ужгород

20:12 - №49 Киев - Трускавец

20:21 - №59 Киев - Чоп

20:21 - №57 Киев - Ворохта

21:07 - №38 Киев - Запорожье

21:15 - №105 Киев - Одесса

21:22 - №97 Киев - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Черновцы

22:10 - №17 Харьков - Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22:37 - №91 Киев - Львов

22:47 - №46 Ужгород - Лиман

23:46 - №771 Киев - Хмельницкий

Эвакуационные поезда из Харькова

04:11 - №114, 142 Лиман - Львов

07:15 - ИС+ Харьков - Львов

08:00 - ИС+ Харьков - Львов

08:20 - №138 Хмельницкий - Лиман

09:15 - №090 Одесса - Лиман

09:40 - № 229/230 Харьков - Ужгород

10:30 - №796 Днепр - Бахмут

11:00 - № 207/208 Харьков - Львов

12:00 - № 239/240 Харьков - Тернополь

12:36 - №46 Лисичанск - Ужгород

14:00-ИС+ Харьков - Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:00 - №219 Харьков - Львов

15:09 - №17 Харьков - Ужгород

17:00 - №723 Харьков - Львов

19:27 - №796 Харьков - Днепр

20:15 - №021 Харьков - Трускавец

21:43 - №7 Харьков - Одесса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанск

22:46 - №090 Лисичанск - Одесса

Эвакуационные поезда из Запорожья

07:59 - №088 Ковель - Запорожье

07:59 - №086 Львов - Запорожье

08:16 - №38 Киев - Запорожье

12:20 - №223 Запорожье - Львов

14:00 - №227 Запорожье - Ковель

14:45 - №004 Запорожье - Ужгород

16:05 - №068 Запорожье - Львов

16:05 - №088 Запорожье - Ковель

21:38 - №038 Запорожье - Киев

22:26 - №070 Львов - Запорожье

Эвакуационные поезда из Днепра

05:00 - №38 Киев - Запорожье

06:23 - №796 Днепр - Харьков

12:00 - №201 Днепр - Львов

14:00 - №732 Днепр - Львов

15:00 - №212 Днепр - Трускавец

16:39 - №6 Запорожье - Ужгород

Эвакуационные поезда из Кривого Рога

10:30 - №915/916 Кривой Рог - Хелм

14:00 - №222/221 Кривой Рог - Львов

19:08 - №229/230 Кривой Рог - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривой Рог - Чоп

Эвакуационные поезда из Одессы

22:32 - №238/237 Одесса - Ужгород

Эвакуационные электрички

на участке Харьков - Полтава - Кременчуг

из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы

№950 Львов - Хрубешув в 00:01

№7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40

№7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27

№952 Львов - Хрубешув в 07:10

№35/36 Львов - Пшемысль в 07:10

№7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52

№908/907 Днепр - Хелм в 08:00

№7614/7615 Кривой Рог - Хелм в 10:30

№911/912 Днепр - Хелм в 10: 30

№902/901 Запорожье - Хелм в 11:00

№7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12

№7616/7617 Львов - Хелм в 14:00

№7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40

№67/68 Киев - Варшава в 19:13 (с вагонами на Хелм)

№7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55

№7618/7619 Львов - Хелм в 20:30

№7620/7621 Львов - Хелм в 23:55

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Напомним, в минувшее воскресенье, 6 марта, в Ирпене погибли из-за обстрела оккупантов восемь мирных жителей. Об этом заявил мэр города Александр Маркушин.

"Российские оккупанты обстреляли наших мирных местных жителей. Погибла семья, в нее попал снаряд, и на моих глазах погибло два маленьких ребенка и двое взрослых. В целом, около восьми человек погибли при сегодняшних обстрелах", - рассказал он.

Автор: Егор Бунин
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пассажирские поезда российское вторжение новости Украины
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