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Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 7 марта 2022 года

6 марта 2022, 23:07

Назначены международные эвакуационные рейсы.

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УНИАН

Укрзализныця опубликовала новый график движения поездов на 7 марта.

Также назначены международные эвакуационные рейсы, сообщили в компании.

Из Киева:

01:00 - "Интерсити+" Дарница - Харьков

06: 23 - №142 Львов-Лиман

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06: 23 - №114 Львов-Лиман

07: 00 - №722 Дарница-Харьков

07: 00 - №732 Дарница-Днепр

07:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

08: 00 - №705 Дарница-Львов

12: 06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14: 07 - №749 Киев-Ивано-Франковск

14: 25 - №769 Киев-Каменец-Подольский

15: 02 - №55 Киев-Рахов

17: 00 - №743 Киев-Львов

17: 12 - №13 Киев-Солотвино

17: 42 - №792 Киев-Кременчуг

17: 42 - №790 Киев-Кропивницкий

18: 30 - №81 Киев-Ужгород

19: 06 - №44 Киев-Ивано-Франковск

19: 48 - №95 Киев-Рахов

20: 05 - №29 Киев-Ужгород

20: 12 - №49 Киев-Трускавец

20: 21 - №59 Киев-Чоп

20: 21 - №57 Киев-Ворохта

21: 07 - №38 Киев-Запорожье

21: 15 - №105 Киев-Одесса

21: 22 - №97 Киев-Ковель

22: 03 - №149 Полтава-Черновцы

22: 10 - №17 Харьков-Ужгород

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22: 37 - №91 Киев-Львов

22: 47 - №46 Лиман-Ужгород

23: 46 - №771 Киев-Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04: 11 - №114, 142 Лиман-Львов

07: 15 - ИС+ Харьков-Львов

08: 00-ИС+ Харьков-Львов

12: 36 - №46 Лиман-Ужгород

14: 00-ИС+ Харьков-Львов

14:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка

14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман

15: 09 - №15 Харьков-Рахов

17: 00 - №723 Харьков-Львов

19: 27 - №795 Харьков-Днепр

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск

21: 43 - №7 Харьков-Одесса

22: 40 - №45 Ужгород-Лиман

Рейсы по ст. Днепр:

06: 23 - №796 Днепр-Харьков

14: 00 - №732 Днепр-Львов

14: 26 - №41 Днепр-Трускавец

16: 39 - №6 Запорожье-Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11: 07 - №006 Рахов-Запорожье

12: 20 - №120 Запорожье-Львов

14: 45 - №005 Запорожье-Рахов

20: 37 - №068 Запорожье-Львов

21: 38 - №038 Запорожье-Киев

22: 26 - №068 Львов-Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

00: 28 - №105 Киев-Одесса

00: 58 - №078 Одесса-Ковель

01: 05 - №041 Днепр-Трускавец

02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий

03: 42 - №060 Чоп-Киев

03: 42 - №058 Ворохта-Киев

03: 54 - №106 Одесса-Киев

04: 31 - №081 Ужгород-Киев

04: 42 - №050 Трускавец-Киев

05: 46 – №086 Запорожье-Львов

06: 03 – №056 Рахов-Киев

06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев

09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий

10: 23 - №070 Запорожье-Львов

16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев

17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский

17: 43 - №086 Львов-Запорожье

18: 07 - №055 Киев-Рахов

19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман

20: 50 - №716 Львов-Киев

21: 45 - №081 Киев-Ужгород

22: 32 - №042 Трускавец-Днепр

23: 17 - №049 Киев-Трускавец

23: 26 - №057 Киев-Ворохта

23: 26 - №059 Киев-Чоп

В дополнение к графиковым сообщениям запланированы такие эвакуационные рейсы (график будет пополняться):

* Донецкое направление:

01: 00-Краматорск-Ужгород, 18 вагонов

17: 00-Краматорск-Ужгород, 13 вагонов

* Одесское направление:

22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов

• Запорожье:

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

* Днепр:

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

• Кривой Рог:

2 рейса: 12 и 15 вагонов

• Харьков:

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый

А также электричками:

* организовано челночное движение на участке Харьков-Полтава-Кременчуг;

* из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;

* из Житомира (начиная с 11: 00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Также на 7 марта назначены международные эвакуационные рейсы:

№ 954 Львов – Хрубешув в 00: 01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 956 Львов – Хрубешув (схеме 20 вагонов) отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№ 67/68 Киев – Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№ 7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков – Хелм в 17: 00;

№ 67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19: 13;

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Напомним, эвакуация людей из Мариуполя и Волновахи Донецкой области должна была начаться в субботу, 5 февраля. Однако ее пришлось перенести, потому что российская сторона не соблюдала режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей. Эвакуация была сорвана и 7 марта.

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