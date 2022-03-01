Фейковые поезда для эвакуации: в Укрзализныце предупредили харьковчан

Укрзализныця / УНИАН

В Укрзализныце опровергли информацию об эвакуации мирного населения, которая начала распространяться в мессенджерах. Поезда якобы отправляются из Харькова в Западную Украину .

В Telegram канале появилось фейковое сообщения о том, что компания Укрзализныця отправляет эвакуационный поезд из Харькова в Западную Украину.

В компании поспешили напомнить, что для эвакуации не собирают никакой личной информации. Харьковчан попросили не предоставлять своих личных данных посторонним лицам и доверять только официальным источникам информации.

Ранее мы писали, что после того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы и обратились к россиянам.

Реклама

Также Главред сообщал, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли жилые квартиры Херсона.

Читайте также: