Фейковые поезда для эвакуации: в Укрзализныце предупредили харьковчан

Не сообщайте посторонним особам свои личные данные!
В Укрзализныце опровергли информацию об эвакуации мирного населения, которая начала распространяться в мессенджерах. Поезда якобы отправляются из Харькова в Западную Украину .
В Telegram канале появилось фейковое сообщения о том, что компания Укрзализныця отправляет эвакуационный поезд из Харькова в Западную Украину.
В компании поспешили напомнить, что для эвакуации не собирают никакой личной информации. Харьковчан попросили не предоставлять своих личных данных посторонним лицам и доверять только официальным источникам информации.
Ранее мы писали, что после того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы и обратились к россиянам.
Также Главред сообщал, что в Херсоне российские оккупанты обстреляли жилые квартиры Херсона.
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