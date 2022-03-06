В Ирпене во время эвакуации военные РФ зверски убили восемь мирных жителей

Российские оккупанты обстреливают украинцев.
В воскресенье, 6 марта, в Ирпене погибло восемь мирных жителей. Об этом заявил мэр города Александр Маркушин.
По его словам, люди погиблм во время эвакуации.
"Российские оккупанты обстреляли наших мирных местных жителей. Погибла семья, в нее попал снаряд, и на моих глазах погибло два маленьких ребенка и двое взрослых. В целом, около восьми человек погибли при сегодняшних обстрелах", - рассказал он.
Напомним, российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.
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Автор: Ульяна Полищук