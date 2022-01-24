Евросоюз выделил Украине помощь на €1,2 млрд из-за угрозы вторжения РФ

Украина молучит помощь Евросоюза / УНИАН

Евросоюз принял решение об оказании Украине очередную финансовой помощи на фоне продолжающегося стягивания войск РФ к границам.

ЕС выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро, сообщила в понедельник председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что финансовая помощь ЕС состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов.

"Во-первых, комиссия предлагает новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере EUR1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта", - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент примут этот чрезвычайный пакет макрофинансовой помощи как можно скорее. Затем мы приступим к быстрой выплате первого транша в размере EUR600 млн", - добавила фон дер Ляйен.

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Угроза вторжения РФ в Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что по данным американской разведки Россия может пойти на провокацию на Донбассе за несколько недель до военного вторжения в Украину. Возможный план Москвы предусматривает атаку на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом", чтобы использовать ситуацию как повод для атаки на украинское государство.

Журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные, согласно которым у границ украинского государства сосредоточено уже более 127 тысяч российских войск. Как полагают в ведомстве, Россия может нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

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