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Фигурант дела Гандзюк явился в суд голым

18 августа 2020, 18:13

Обвиняемый утверждает, что одежду с него сняли правоохранители.

/ Фото: Facebook/Кто заказал Катю Гандзюк?

Подозреваемый в покушении на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин на подготовительное заседание Днепровского суда Киева пришел без одежды.

Как сообщается на Facebook-странице сообщества Кто заказал Катю Гандзюк?, Левин заявил, что без одежды его оставили силовики.

По словам обвиняемого, правоохранители якобы выбивали из него признательные показания касательно председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого следствие считает заказчиком преступления.

Левин заявил, что представители полиции сняли с него одежду и намеренно привели в суд голым.

Читайте такжеФигурант дела Гандзюк явился в суд голымАктивисты отмечают, что подозреваемый сознательно говорит неправду, поскольку пока прошло только подготовительное заседание суда, которое не предполагает по закону дачу показаний.

/ Фото: Facebook/Кто заказал Катю Гандзюк?

Убийство Гандзюк

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления. Владислав Мангер выступает в данном деле в качестве заказчика убийства.

Напомним, 16 июня судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого об отводе судьи.

новости Украины Екатерина Гандзюк Алексей Левин Владислав Мангер
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