Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за "жест настоящей дружбы".
Глава государства Владимир Зеленский заверил, что Франция готова помочь нашей стране с получением долгожданной вакцины от коронавируса.
Как заявил президент на странице в Twitter, он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном. Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".
"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.
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Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.
Автор: Екатерина Трохимчук