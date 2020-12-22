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Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19

22 декабря 2020, 22:24

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за "жест настоящей дружбы".

Зеленский
Зеленский заверил, что Франция поможет Украине с вакциной / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что Франция готова помочь нашей стране с получением долгожданной вакцины от коронавируса.

Как заявил президент на странице в Twitter, он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном. Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.

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Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский вакцинация вакцины Эммануэль Макрон новости Франции
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