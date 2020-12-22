Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19

Зеленский заверил, что Франция поможет Украине с вакциной / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский заверил, что Франция готова помочь нашей стране с получением долгожданной вакцины от коронавируса.

Как заявил президент на странице в Twitter, он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном. Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.

Читайте такжеВакцина от коронавируса BioNTech-Pfizer: в ЕС приняли ключевое решение

Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: