Генерал США оценил угрозу удара России по Украине

Риски вторжения РФ в Украину оценили в США / REUTERS

Командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс оценил вероятность военного вторжения России в Украину.

Как подчеркнул он в ходе слушаний в Палаты представителей Конгресса, риск вторжения РФ в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции, сообщает Голос Америки.

Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели. "От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.

Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.

Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил, что если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.

Читайте такжеГенерал назвал неожиданное направление удара РФ по Украине

Обострение на границе Украины и РФ: