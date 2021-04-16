Генерал США оценил угрозу удара России по Украине

Есть тенденция к снижению вероятности российской интервенции, считает Тод Уолтерс.
Командующий войсками США в Европе и объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс оценил вероятность военного вторжения России в Украину.
Как подчеркнул он в ходе слушаний в Палаты представителей Конгресса, риск вторжения РФ в ближайшие недели – от низкого до среднего, однако есть и тенденция к снижению вероятности интервенции, сообщает Голос Америки.
Один из конгрессменов из военного комитета Палаты представителей спросил у генерала, какова вероятность вторжения РФ в ближайшие недели. "От низкой до средней", – ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.
Другой конгрессмен попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели.
Уолтерс сказал, что это зависит от обстоятельств. При этом он отметил, что если текущая траектория останется неизменной, риск вторжения может снизиться.
"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность происшествия начнет уменьшаться", – сказал командующий войсками США в Европе членам Конгресса.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.