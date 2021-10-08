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Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку

8 октября 2021, 23:01

Венедиктова отметила, что ситуация с Медведчуком не предусматривает его задержания. Это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

Медведчук
Почему сегодня не арестовали Медведчука / Reuters

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему не задержали нардепа Виктора Медведчука. Ему сегодня объявили подозрение по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сказала она в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Венедиктова отметила, что ситуация с Медведчуком не предусматривает его задержания. Это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что Медведчук получил подозрение не лично, а по почте.

Новое дело против Медведчука

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

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Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

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