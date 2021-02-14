Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма

На успех "ЛДНР" может рассчитывать лишь в случае вторжения войск РФ в Украину, считает Игорь Гиркин.
Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) невысоко оценил шансы бандформирований террористических "республик" в случае широкомасштабного столкновения с регулярными частями ВСУ.
Как подчеркнул он в комментрии Ura.ru, для того, чтобы завершить конфликт на востоке Украины, необходима решительная победа одной из сторон.
Обратим внимание, что по его мнению, на успех "ЛДНР" может рассчитывать лишь в случае масштабного вторжения войск РФ в Украину.
"Либо Украина одержит эту победу, зачистит "ЛНР" и "ДНР", и перенесся боевые действия на границу Крыма, либо РФ нанесет решительное военное поражение Украине, разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссоздать проект „Новороссия", — считает российский террорист.
Он отметил, что вероятность возобновления шагов по воссозданию "Новороссии" мала.
"Это маловероятный вариант по причине того, что в Украине сейчас фактически внешнее управление, ее действительно могут бросить в атаку на "ДНР" и "ЛНР". И совершенно, к сожалению, не факт, что РФ сможет отстоять эти республики и перейти в контрнаступление", — добавил Гиркин.