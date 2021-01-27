Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко

К ликвидации Захарченко причастна его охрана.
Главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировали скорее всего по финансовым причинам, потому что он пытался "выстроить свою собственную экономическую базу".
Об этом заявил экс-главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью на YouTube-канале Миронов Де-Факто.
По его словам, "пилить" оккупированный Донбасс было много желающих, и в какой-то момент "серьезные люди" просто избавились от конкурента.
Он добавил, что Захарченко создал свою "республиканскую гвардию" и финансировал ее без согласования за счет донбасских предприятий – так называемой черной кассы. Когда Захарченко был убит, его "республиканскую гвардию" сразу разогнали.
"О том, что к убийству Захарченко причастна его охрана, — это факт. Да и ресторан (где произошло убийство Захарченко) принадлежал ему самому… Возможно, дело в том, что „пилить Донбасс" готовились намного более серьезные, солидные люди", — пооткровенничал Гиркин.
В Сети отреагировали на заявления террориста удивлением, что сам он до сих пор жив. Некоторые пользователи заявили, что слова Гиркина о том, кто ликвидировал Захарченко очевидны. Еще один пользователь высказал неожиданное мнение якобы о причастности Украины.
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Смерть главаря "ДНР" Захарченко
- Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в оккупированном Донецке.
- В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.
- Позже одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб.