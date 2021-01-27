Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко

Александр Захарченко / ДАН

Главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировали скорее всего по финансовым причинам, потому что он пытался "выстроить свою собственную экономическую базу".

Об этом заявил экс-главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью на YouTube-канале Миронов Де-Факто.

По его словам, "пилить" оккупированный Донбасс было много желающих, и в какой-то момент "серьезные люди" просто избавились от конкурента.

Он добавил, что Захарченко создал свою "республиканскую гвардию" и финансировал ее без согласования за счет донбасских предприятий – так называемой черной кассы. Когда Захарченко был убит, его "республиканскую гвардию" сразу разогнали.

"О том, что к убийству Захарченко причастна его охрана, — это факт. Да и ресторан (где произошло убийство Захарченко) принадлежал ему самому… Возможно, дело в том, что „пилить Донбасс" готовились намного более серьезные, солидные люди", — пооткровенничал Гиркин.

В Сети отреагировали на заявления террориста удивлением, что сам он до сих пор жив. Некоторые пользователи заявили, что слова Гиркина о том, кто ликвидировал Захарченко очевидны. Еще один пользователь высказал неожиданное мнение якобы о причастности Украины.

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Смерть главаря "ДНР" Захарченко