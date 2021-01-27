УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко

27 января 2021, 03:50
Прослушать новость
Остановить

К ликвидации Захарченко причастна его охрана.

Александр Захарченко
Александр Захарченко / ДАН

Главаря "ДНР" Александра Захарченко ликвидировали скорее всего по финансовым причинам, потому что он пытался "выстроить свою собственную экономическую базу".

Об этом заявил экс-главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью на YouTube-канале Миронов Де-Факто.

По его словам, "пилить" оккупированный Донбасс было много желающих, и в какой-то момент "серьезные люди" просто избавились от конкурента.

Он добавил, что Захарченко создал свою "республиканскую гвардию" и финансировал ее без согласования за счет донбасских предприятий – так называемой черной кассы. Когда Захарченко был убит, его "республиканскую гвардию" сразу разогнали.

"О том, что к убийству Захарченко причастна его охрана, — это факт. Да и ресторан (где произошло убийство Захарченко) принадлежал ему самому… Возможно, дело в том, что „пилить Донбасс" готовились намного более серьезные, солидные люди", — пооткровенничал Гиркин.

В Сети отреагировали на заявления террориста удивлением, что сам он до сих пор жив. Некоторые пользователи заявили, что слова Гиркина о том, кто ликвидировал Захарченко очевидны. Еще один пользователь высказал неожиданное мнение якобы о причастности Украины.

Читайте такжеПушилина ждет участь Захарченко: Грымчак спрогнозировал, что изменится в "ДНР"

Смерть главаря "ДНР" Захарченко

  • Александр Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в оккупированном Донецке.
  • В июне 2019 года в самопровозглашенной "ДНР" опубликовали официальные результаты расследования убийства Захарченко. Террористы обвинили в убийстве украинских силовиков.
  • Позже одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы. В связи с этим он исключил причастность к убийству украинских спецслужб.

ДНР Александр Захарченко Игорь Гиркин новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря «ДНР» Захарченко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью
Следующий материал

Последние новости

03:50
Гиркин назвал неожиданную причину убийства главаря "ДНР" Захарченко
03:02
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
02:11
София Ричи в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру
01:36
Что опаснее для здоровья: сигареты или кальян - ответ кардиолога Видео
00:55
День сурка 2021 – откуда взялся и как отмечать этот праздник Видео
Реклама
00:48
Украину ждет аномальная весна: синоптик удивил прогнозом Видео
00:19
Астролог назвал "звезду" февраля 2021: в каких сферах ждет большая удача Видео
00:04
Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему Видео
26 января, вторник
23:58
Ученые указали на 4 причины сонливости и рассказали, что с этим делать Видео
23:47
Названы признаки сердечного приступа, которые легко видны на коже Видео
23:24
Розовый шум: что это и как он может помочь выспаться Видео
23:20
В Белом доме рассказали правду о переговорах Байдена с Путиным Видео
22:58
В Минздраве назвали ТОП-5 продуктов для иммунитета Видео
22:48
Как лечить кашель дома: названы натуральные средства Видео
22:30
Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие Видео
22:28
Боевики ОРДЛО незаконно удерживают более 260 украинцев: кто они
22:10
Коронавирус в Украине 26 января: нашли меньше 3 тысяч новых больных Видео
22:01
Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Видео
22:00
Браузер Brave – достойная замена Chrome, которая платит вам за сёрфинг в интернете
22:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
Реклама
21:48
Санкции против Северного потока-2: у Байдена сделали заявление Видео
21:40
Разумков озвучил сроки проведения первого референдума в Украине
21:35
Праздник святой Нины: как молиться и что нельзя делать
21:14
Закон о референдуме: у Зеленского рассказали новые подробности Видео
21:03
В игре Minecraft появилась точная копия "дворца Путина" Видео
20:59
Травля Путина: экс-депутат Госдумы назвал сроки освобождения Навального Видео
20:47
Первый звонок не Зеленскому: Байден и Путин по телефону обсудили Украину Видео
20:30
Метро по 20 гривен: киевлян ждет очередное повышение тарифов Видео
20:22
В посольстве РФ упрекнули Навального за слова о Крыме Видео
20:00
Сотни тысяч под угрозой штрафов: как украинцев заставят платить за кондиционеры
19:53
"Это был не я": Путин попытался разоблачить фотожабы про дворец Видео
19:45
"Слуга народа" разъяснил популярные мифы о законе про референдум Видео
19:35
У американской дипломатии новый шеф: кто такой Энтони Блинкен Видео
19:19
Шоколад для здоровья: что может улучшить любимое лакомство Видео
19:05
Референдумы и электронное голосование: Стефанчук рассказал, когда это случится Видео
19:02
Комаровский описал опасные симптомы "постковида" Видео
18:58
Представлен драйвовый трейлер к выходу 8-го сезона Apex Legends Видео
18:32
Витренко озвучил причины рекордно низких запасов угля Видео
18:31
Очень странные дела - 4 сезон будет самым страшным
18:10
Игра про Джеймса Бонда от авторов Hitman: появились новые подробности Видео
Реклама
18:06
Победительница Холостяка попала в аварию
18:03
"Неподъемная сумма": Кличко озвучил долги киевлян по коммуналке Видео
17:52
В Крыму продали винзавод Коктебель родственнику шишки из России Видео
17:39
Православные родительские субботы 2021 – календарь и что делать Видео
17:39
"Рюрикович он": СМИ нашли корни Байдена в династии князей Киевской Руси
17:30
"Еще трусики сверху": Маша Ефросинина произвела фурор провокационным нарядом
17:21
Снегопад и новое похолодание: в Украину идет опасный циклон Видео
17:20
В Steam началась распродажа культовой серии Assassin's Creed – скидки до 85% Видео
17:20
Знаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях Видео
17:08
Вышел сухим из воды: НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Порошенко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять