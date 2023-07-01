Глава ЦРУ тайно приезжал в Украину: ему рассказали о плане по завершению войны до конца года - WP

Украинские власти рассказали Уильяму Бернсу стратегию возвращения значительной части временно захваченных Россией территорий до осени.

https://glavred.info/ukraine/glava-cru-tayno-priezzhal-v-ukrainu-emu-rasskazali-o-plane-po-zaversheniyu-voyny-do-konca-goda-wp-10482253.html Ссылка скопирована

Уильям Бернс не стал оценивать перспективы контрнаступления ВСУ в сжатые сроки / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с руководством украинской разведки. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Один из источников сказал, что целью его визита было подтвердить приверженность администрации президента Штатов Джо Байдена обмену разведывательными данными, призванными помочь Украине защитить себя от атак России.

Также, по данным журналистов, украинские власти раскрыли Бернсу стратегию возвращения временно захваченных Россией территорий.

видео дня

В Украине сказали Бернсу, что хотят отвоевать значительную часть оккупированных территорий до осени, переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе аннексированного Крыма; продвигаться дальше на восток Украины; а затем к концу года принудить Москву к переговорам на своих условиях.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, еще неизвестно. Бернс отказался от комментариев, когда его спросили об оценке перспектив контрнаступления ВСУ.

Поездка Бернса произошла как раз перед неудавшимся мятежом главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина против минобороны РФ. По словам представителя США, в середине июня разведывательное сообщество США уже знало, что Пригожин планировал бунт, но этот вопрос не обсуждался во время встреч с Зеленским и другими.

Мирные переговоры Украины и РФ

28 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Российский диктатор Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

"Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

Другие новости: