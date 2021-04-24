"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности

Алексей Концов рассказал, как модели оказались у него на балконе / Фото instagram.com/alexkontsov

Российский бизнесмен, основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к скандальной обнаженной фотосессии с участием моделей из Украины в Дубае, рассказал, что девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки были в купальниках.

Поездку для моделей в ОАЭ организовал житель Украины Виталий Гречин, рассказал Концов РИА Новости. По его словам, съемки проводились "со стопроцентного разрешения администрации здания".

"Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", - рассказал он.

При этом, по его словам, на балконе девушки провели буквально несколько минут.

"Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено… В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего", - заявил Концов.

Отметим, Концов был задержан вместе с 12 девушками из Украины, которые фотографировались на балконе одной из высоток Дубая. Позже суд ОАЭ снял обвинения с Концова в организации фотосессии, его депортировали в Россию.

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