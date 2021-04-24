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"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности

24 апреля 2021, 16:56
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Алексей Концов утверждает, что девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки были в купальниках.

Алексей Концов
Алексей Концов рассказал, как модели оказались у него на балконе / Фото instagram.com/alexkontsov

Российский бизнесмен, основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к скандальной обнаженной фотосессии с участием моделей из Украины в Дубае, рассказал, что девушки зашли в его номер переодеться, а во время съемки были в купальниках.

Поездку для моделей в ОАЭ организовал житель Украины Виталий Гречин, рассказал Концов РИА Новости. По его словам, съемки проводились "со стопроцентного разрешения администрации здания".

"Фотосъемки длились довольно продолжительное время. Ко мне девушки поднялись, чтобы переодеться после съемок, и были у меня в квартире не более получаса", - рассказал он.

При этом, по его словам, на балконе девушки провели буквально несколько минут.

"Видео снимал сосед с другого небоскреба. Он в тюрьме, так как снимать и выкладывать такое запрещено… В отношении меня проведена следственная проверка, оснований для возбуждения любого дела нет. Нет оснований даже для штрафа. Были проверены все возможные анализы (на алкоголь, вещества), досмотрены все вещи, телефоны, не обнаружено ровным счетом ничего", - заявил Концов.

Отметим, Концов был задержан вместе с 12 девушками из Украины, которые фотографировались на балконе одной из высоток Дубая. Позже суд ОАЭ снял обвинения с Концова в организации фотосессии, его депортировали в Россию.

Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писал Главред:

  • Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. За участие в съемках девушек задержали.
  • По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
  • В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
  • Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата. За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
  • 13 апреля украинские модели вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило. По ее словам, "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy".

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