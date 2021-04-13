"Фарту - масти, ментам - по пасти": задержанные за обнаженку в ОАЭ модели вернулись в Киев

По словам одной из девушек, "никаких эскортниц" среди них не было. А проблемы с властями ОАЭ у них возникли из-за нарушения карантинных норм.
Украинские модели, которых задержали в Дубае за обнаженную фотосессию, вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило.
По ее словам, "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy", передает Life.
"Фарту — масти, ментам — по пасти, ребята, я откинулась, скоро будут подробности... Меня нет на фотках на балконе, я не выходила на балкон голая... Все девочки тут не модели, снимались для Playboy, и это максимум", — заявила одна из прилетевших на родину девушек.
По её словам, некоторых её подруг "посадили в тюрьму" в Дубае просто из-за нарушения карантинных норм, а не из-за вызывающего поведения.
Девушка также пообещала рассказать истории о "драках за хлеб".
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Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писал Главред:
- Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.
- По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
- В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
- Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата.
- За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
- Представитель МИД Олег Николенко говорил, что вероятнее всего после уплаты штрафа в около 1300 долларов девушек в ближайшие дни депортируют из страны.