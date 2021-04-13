"Фарту - масти, ментам - по пасти": задержанные за обнаженку в ОАЭ модели вернулись в Киев

Девушка пообещала рассказать подробности задержания моделей в ОАЭ / скриншот

Украинские модели, которых задержали в Дубае за обнаженную фотосессию, вернулись в Киев. Одна из них выложила видео с небольшим рассказом о том, что происходило.

По ее словам, "никаких эскортниц" среди них не было, а были "девочки, максимум снимавшиеся для Playboy", передает Life.

"Фарту — масти, ментам — по пасти, ребята, я откинулась, скоро будут подробности... Меня нет на фотках на балконе, я не выходила на балкон голая... Все девочки тут не модели, снимались для Playboy, и это максимум", — заявила одна из прилетевших на родину девушек.

По её словам, некоторых её подруг "посадили в тюрьму" в Дубае просто из-за нарушения карантинных норм, а не из-за вызывающего поведения.

Девушка также пообещала рассказать истории о "драках за хлеб".

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