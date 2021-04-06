МИД уточнил число украинок, задержанных в Дубае за обнаженку

В ОАЭ задержали 12 гражданок Украины, сказал Олег Николенко / Zn.ua

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в Дубае (крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов) за обнаженку правоохранители задержали 12 наших соотечественниц.

В дубайской полиции подтвердили, что девушки задержаны за то, что распространяли в соцсетях непристойные фотографии, рассказал спикер МИДа Укринформу.

Собеседник добавил, что украинки находятся в следственном изоляторе, условия содержания – приемлемые, у них есть еда.

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера…", – поделился пресс-секретарь.

Николенко отметил, что за правонарушение гражданкам нашей страны грозит штраф в сумме около 1 300 долларов и депортация.

Задержание девушек в ОАЭ за обнаженку – что необходимо знать

В соцсетях вечером 3 апреля появились снимки и видео, на которых были запечатлены 13 обнаженных девушек, позирующих на балконе в Дубае. Западные СМИ узнали, что девушек задержали.

По неподтвержденным сведениям, девушки участвовали в съемках, устроенных в рамках рекламной кампании. Журналисты выяснили, что среди задержанных были украинки, белоруски и россиянки.

Позже в МИД Украины поделились информацией, что в Дубае за нарушение норм общественной морали задержаны 11 наших соотечественниц.