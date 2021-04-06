МИД уточнил число украинок, задержанных в Дубае за обнаженку

Украинки в Дубае после нарушения закона находятся в СИЗО, поделились в МИДе.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в Дубае (крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов) за обнаженку правоохранители задержали 12 наших соотечественниц.
В дубайской полиции подтвердили, что девушки задержаны за то, что распространяли в соцсетях непристойные фотографии, рассказал спикер МИДа Укринформу.
Собеседник добавил, что украинки находятся в следственном изоляторе, условия содержания – приемлемые, у них есть еда.
"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото- и видеоматериалов непристойного характера…", – поделился пресс-секретарь.
Николенко отметил, что за правонарушение гражданкам нашей страны грозит штраф в сумме около 1 300 долларов и депортация.
Задержание девушек в ОАЭ за обнаженку – что необходимо знать
В соцсетях вечером 3 апреля появились снимки и видео, на которых были запечатлены 13 обнаженных девушек, позирующих на балконе в Дубае. Западные СМИ узнали, что девушек задержали.
По неподтвержденным сведениям, девушки участвовали в съемках, устроенных в рамках рекламной кампании. Журналисты выяснили, что среди задержанных были украинки, белоруски и россиянки.
Позже в МИД Украины поделились информацией, что в Дубае за нарушение норм общественной морали задержаны 11 наших соотечественниц.
- Справка. В ОАЭ исповедуют ислам, и там очень строгие требования как к местным жителям, так и к туристам – запрещена откровенная одежда, в Сеть нельзя выкладывать эротические фото и видео.
- СМИ писали, что за нарушение норм общественной морали грозит 6 месяцев за решеткой и штраф в сумме 1 400 долларов.