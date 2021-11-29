Инфекционист развеял популярные мифы об Омикроне

ПЦР-тест определяет Омикрон / Фото Reuters

Украинский инфекционист Ольга Голубовская подробно рассказала о новом штамме коронавируса Омикрон.

В Facebook врач рассказала о том, насколько он заразен.

В частности, по словам Голубовской, сейчас нет подтвержденной информации о том, что Омикрон заразнее, чем Дельта.

"Пока неясно, является ли Омикрон более заразным, по сравнению с другими вариантами, включая Дельта. Число инфицированных в Южной Африке возросло, но эпидемиологические расследования выясняют, связано ли это с Omicron или другими факторами", - написала инфекционист.

Также Голубовская отметила, что сейчас сложно говорить о симптомах Омикрона, как неизвестно и то, насколько сложным является его течение.

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"В Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, и не только вариантом Омикроном. В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов", - добавила Голубовская.

Читайте такжеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеВ итоге, медик заверила, что ПЦР-тесты выявляют Омикрон, а вот "эффективность экспресс-тестов изучается".

Напомним, ранее эксперты ВОЗ назвали Омикрон "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта.

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