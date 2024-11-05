'Гоняют' даже на самокатах: известно об 'фишках' оккупантов на Харьковщине

Армия противника постоянно проводит штурмы.

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Штурмы РФ на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты продолжают штурмы на Харьковском направлении

Они используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций

Ситуация на этом направлении контролируемая

В Харьковской области российские оккупанты иногда используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций. Об этом заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Суспільного".

"Если мы говорим, о механизированных штурмах, то это БМП, танков, бронированной техники. Если говорим о пехотных штурмах, то там от стандартных "буханок" до очень необычных средств по типу электросамокатов, скутеров. Фишка в том, чтобы максимально быстро добраться до позиций любой ценой, чтобы не быть уничтоженным или стрелковым оружием, или дроном, поэтому из-за этого, а также из-за того, что надо штурмовать, у них нет другого выхода. Они пытаются придумать что угодно, чтобы идти вперед", - сказал он.

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По его словам, на направлении, где воюет 3-я отдельная штурмовая бригада, ситуация контролируемая. В то же время армия противника постоянно проводит штурмы.

"Это пехотные штурмы, иногда с применением механизированных сил. К счастью, механизированные силы умело разбиваются FPV-дронами, артиллерией", - подчеркнул Бородин.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как писал Главред, эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что российские войска вышли с северо-востока к берегам Кураховского водохранилища в Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко говорил, что российские оккупанты могут начать новое массированное наступление с применением бронетехники на Запорожском направлении. Целью врага будет постепенная оккупация всей Запорожской области, которая уже вписана в конституцию РФ.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев сказал, что несмотря на тревожные новости говорить об обвале фронта сейчас не приходится. Он пояснил, что обвал фронта - это прорыв вражеских сил на ширине 20-30 км и вглубь на 20 км.

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