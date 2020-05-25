В прокуратуре рассказали, сколько уголовных дел висит на Поклонской

Наталья Поклонская / УНИАН

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым объявили два подозрения бывшему "прокурору Няш-Мяш" Наталье Поклонской. Кроме того, она фигурирует по некоторым расследованиям, подозрения по которым ей не объявлялись.

Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы прокуратуры АРК. По их данным, Поклонской объявили подозрение по части 1 статье 255 УК Украины "создание преступной организации". Как рассказали представители прокуратуры, Поклонская и другие лица (в том числе "глава Крыма" Сергей Аксенов и "спикер" крымского парламента Владимир Константинов) обвиняются в создании преступной организации "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым".

Читайте также"Я люблю Украину": Поклонская оправдывается за скандальное интервьюКроме того, подозрение Наталье Поклонской объявили по части 3 статьи 146 УК Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека". Такое уголовное дело напрямую связано с "делом крымских террористов", по которому в 2014-м году в аннексированном Крыму были задержаны и потом осуждены в РФ крымчане Олег Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Кроме того, Наталью Поклонскую прокуратура АРК подозревает в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины ‒ "нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, ранее Наталья Поклонская, скандальный российский политический деятель (и бывший "прокурор" аннексированного Крыма) заявила о том, что считает смехотворным экстренное заявление журналиста /медиаменеджера Дмитрия Гордона ‒ по поводу того, что он брал интервью у нее и у бывшего главаря донецких боевиков Игоря Стрелкова (Гиркина) в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.