Готовят ответ за варварские удары РФ: Зеленский созвал на Ставку командиров ВСУ

Как пишет президент Зеленский, были заслушаны доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского и начальника ГУР Буданова.

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Зеленский, ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В понедельник, 24 июня 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Верховного Главнокомандования. Об этом украинский лидер написал на своем канале в мессенджере Telegram.

"Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первый: актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий. Второй: наш ответ на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Третий: разблокировка Черного моря. "Зерновой коридор". Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова. Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", ‒ написал президент.

Зерновая сделка

Спикер диктатора Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил, что агрессор Россия вышла из зерновой сделки. По его словам, Москва вернется к договоренностям после того, как якобы "будут выполнены определенные условия".

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на выход России из зерновой сделки и сказал, что Украина готова продолжить инициативу, нужно согласие Турции и ООН как ключевых партнеров в рамках данной договоренности.

"У нас с ними (с Москвой, - Главред) не было никаких договоренностей. Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся", - процитировал президента пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Путин согласился на продление зернового соглашения. Эрдоган планирует обсудить вопрос с ним в августе.

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