Готовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городов

В разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городов / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Активная фаза войны России, страны-агрессора, против Украины может затянуться до зимы нынешнего года. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий для "Крым. Реалии".

По его мнению, активные бои могут затянуться, поскольку смертельно больной российский президент Владимир Путин не откажется от своих планов.

"Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", — отметил Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны подметил, что сейчас аналитики рассматривают несколько дат.

В частности, 11 сентября в России пройдет "Единый день голосования", и к этой дате привязывают проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях. Кроме того, 7 октября Путину исполниться 70 лет и, возможно, оккупанты захотят сделать ему "подарок".

"К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", — подытожил Скибицкий.

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Напомним, ранее в пресс-службе главного управления разведки Минобороны Украины заявили, что перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная разворачивающая сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

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