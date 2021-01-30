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Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика

30 января 2021, 07:26
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Сотрудник Антитеррористического центра СБУ Расюк согласился на сделку со следствием.

СБУ
Задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика / Фото: УНИАН

Сотрудник Антитеррористического центра СБУ, подозреваемый в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, Юрий Расюк согласился на сделку со следствием и дал показания органам досудебного следствия.

Как сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Расюк во время допроса говорил, что заказчиком в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

В то же время Служба безопасности объявила в розыск Нескоромного, а также проверяет пленки, на которых он может фигурировать в нарушение закона о государственной измене.

"Следователи ГСУ СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - сообщил источник изданию.

Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.

Скандал о заказном убийстве в СБУ – о чем сообщалось ранее:

СБУ заказное убийство новости Украины Дмитрий Нескоромный
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