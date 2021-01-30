Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика

Сотрудник Антитеррористического центра СБУ Расюк согласился на сделку со следствием.
Сотрудник Антитеррористического центра СБУ, подозреваемый в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности, Юрий Расюк согласился на сделку со следствием и дал показания органам досудебного следствия.
Как сообщает УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Расюк во время допроса говорил, что заказчиком в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
В то же время Служба безопасности объявила в розыск Нескоромного, а также проверяет пленки, на которых он может фигурировать в нарушение закона о государственной измене.
"Следователи ГСУ СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - сообщил источник изданию.
Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.
Скандал о заказном убийстве в СБУ – о чем сообщалось ранее:
- 22 января в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Однако ему удалось скрыться.
- В тот же день по этому производству был задержан сотрудник спецподразделения Альфа Андрей Расюк. Позже он был арестован судом.
- 23 января Дмитрий Нескоромный заявил, что он находится в Германии и пообещал обнародовать якобы компромат на председателя СБУ Ивана Баканова и главу ОП Андрея Ермака.
- 27 января правоохранители обнародовали доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.