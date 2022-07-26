Груз 200 для Ставрополья: ВСУ уничтожили командира вертолетной эскадрильи РФ

Ликивидированный рашист Александр Савельев был в звании майора российской армии.
Бойцы Вооруженных сил Украину уничтожили командира звена 487-го отдельного вертолетного полка российских оккупантов Александра Савельева.
Вертолетный полк РФ расположен в Будённовске — городе в Ставропольском крае РФ. О ликвидации вертолетчика РФ сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц) в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ликивидированный рашист имел звание майора российской армии.
Отметим, что 487-й ОВП — это тактическое формирование армейской авиации РФ. Базируется на территории Северо-Кавказского военного округа в Буденновске.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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