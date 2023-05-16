Группа Kalush Orchestra встретилась со звездой Голливуда: Шварценеггер пригласил на свой саммит

Известная украинская группа посетила особое мероприятие легенды Голливуда.

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Шварценеггер встретился с группой Kalush Orchestra / коллаж Главред: фото: Википедия, скріншот:instagram.com/kalush.official

Популярная украинская группа Kalush Orchestra встретилась с легендарным американским актером Арнольдом Шварценеггером. Это уже их вторая встреча.

На мероприятии музыканты пообщались со звездой Голливуда, поблагодарили за поддержку Украины и сделали фото. Шварценеггер пригласил их на свой саммит в Вене - Austrian World Summit, поделились артисты в своем Instagram.

"Мы снова встретились с легендарным Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварцнеггер пригласил нас на свой саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", - поделились музыканты.

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Шварценеггер пригласил группу на саммит в Вене / скриншот: instagram.com/kalush.official

Кстати, лидер группы Олег Псюк отметил, что Шварценеггер оставил автограф на розовой панамке, которая является уже символом Kalush Orchestra. Музыканты планируют продать головной убор на благотворительном аукционе, а средства отдать на помощь Украине.

Шварценеггер подписал панамку Kalush Orchestra./ скриншот: instagram.com/kalush.official

"Нам Арни подписал панамку. Скоро будет аукцион с панамкой, подписанной Арнольдом Шварценеггером", - отметил Олег.

Напомним, что ранее Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером. Презентовали клип на песню "Щедрый вечер". В нем снялся легендарный Арнольд, который сделал пламенную речь для украинцев.

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