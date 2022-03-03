"Херсонщина – это Украина", - в ОГА опровергли фейки российской пропаганды

Херсон / Корреспондент

В Херсонской ОГА опровергают информацию о том, что жители области просят принять их в Россию.

В официальном сообщении администрации в Facebook говорится, что российские СМИ распостраняют ложную информацию о том, что жители области массово обращаются с просьбами принять их в Россию.

Рашистские СМИ пишут о том, что им якобы поступают звонки от граждан предпринять все меры. Подключилась информационная война с целью дезориентировать население области.

"Рашисты и рашистские СМИ пишут будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию! Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это – фейк! Херсонщина была, есть и будет Украина!"

Ранее Главред сообщал, что мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что к нему в исполком приходили "вооруженные посетители", но договоров не было.

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Также стало известно, что российские оккупанты после захвата Херсона начали ставить "растяжки" в городе.

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