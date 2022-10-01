"Хотели убить как можно больше людей": в МВД раскрыли детали удара по колонне гражданских в Запорожье

Российские оккупанты ударили ракетами по колонне мирных жителей в Запорожье. / Фото t.me/starukhofficial

Российские военные ударили по гражданской гуманитарной колонне в Запорожье модернизированными ракетами С-300, которые взрываются сразу при соприкосновении с землей. Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что делается это для того, чтобы во время обстрелов убивать как можно больше людей.

По его словам, в теракте в Запорожье впервые были использованы модернизированные ракеты С-300. Предыдущая версия этих ракет взрывалась, погружаясь на несколько метров в землю, образуя глубокие воронки, но при этом меньше поражая людей вокруг.

"Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть", – сказал глава МВД во время телемарафона Единые новости.

По его словам, рядом с местом удара не было никаких военных объектов или техники. Каждое утро там собирались автомобили в гуманитарную колонну, чтобы посетить родственников. В вечером они возвращались обратно.

Обстрел Запорожья

Утром 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. На месте обстрела образовалась огромная воронка.

В результате обстрела 30 человек погибли (среди них двое детей) и 88 человек пострадали. В частности, погиб один полицейский и еще 27 получили ранения.

Из-за этой трагедии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух объявил в регионе 1 октября 2022 года днем траура.

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