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И это не арбуз: в Украине цены на самые популярные осенние плоды упали до рекордного уровня

13 сентября 2021, 14:50

В супермаркетах стоимость сливы составляет от 12 до 25 грн/кг.

фрукты,овощи
В Украине цены на сливу сейчас рекордно низкие / УНИАН

С начала сентября в Украине более чем в полтора раза уменьшилась оптовая стоимость сливы. В 2020-ом эту культуру продавали дороже, так как значительная часть урожая погибла из-за заморозков. Но уже в этом году урожай резко вырос и обрушил цены.

На данный момент стоимость слив в супермаркетах составляет от 12 до 25 грн/кг. Уточняется, что таких цен не было минимум последние четыре года. Они составляют около $0,26/кг, а еще двумя неделями ранее были на уровне $0,22/кг, сообщает East-fruit.com.

Для садоводов Украины слива по-прежнему является дополнительным нишевым направление бизнеса. Поэтому и технологии выращивания, и технологии доработки и длительного хранения, не говоря уже о торговых контактах и опыте экспорта, в Украине не так хорошо развиты, как, например, в Молдове. Отсюда и столь значительное снижение цен по сравнению с предыдущими годами на фоне роста производства, говорится в материале.

Сколько стоит слива в украинских супермаркетах:

  • в Varus стоимость начинается от 12.50 грн/кг;
  • в "Ашане" – от 20.90 грн/кг;
  • в супермаркете Novus 1 кг сливы обойдется в 23.99 грн;
  • в Metro – 24.90 грн.
Цена сливы в "Варусе"
Стоимость сливы в супермаркете "Ашан"

Что касается цен на другие фрукты, то например, цены на голубику начали резко расти. Это связано с завершением сезона ягоды. Остаточные партии ягоды фермеры продают по 120-180 грн/кг, тогда как в августе голубику можно было приобрести за 90-100 грн/кг.

Обвал цен на арбузы:

Под конец лета в Украине значительно снизились цены на арбузы – втрое по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона – 80 копеек за килограмм

Ранее в Сеть просочились видео, на котором отчаянные фермеры разбивают об землю непроданные арбузы. Несмотря на копеечную цену, желающих купить полосатую ягоду – немного. Поэтому аграрии считают, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения, чем вывозить за бесценок.

viber
фрукты сливы новости Украины арбуз
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