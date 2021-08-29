В Украине резко изменилась цена на арбузы: сколько стоит ягода сейчас

В Украине резко упали цены на арбузы / gazeta.ru

В Украине значительно снизились цены на арбузы - втрое по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона - 80 копеек за килограмм, пишут аналитики Еast-fruit.

Как рассказали специалисты, производители арбузов крайне растеряны, ведь цены на них каждую неделю рекордно падают. Однако, на сегодня средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 коп/кг, что соответствует трем центам США.

Сезон арбуза в этом году начался с опозданием на две недели относительно средних многолетних сроков, стартовые цены на него были значительно выше, чем обычно. Еще 16 июля 2021 года арбуз оптом продавался по 12 грн/кг (45 центов США). Однако с начала сезона, то есть всего за шесть недель, оптовая цена на арбуз в Украине обвалилась сразу в 15 раз.

Также учитывая более позднее, чем обычно, начало сезона, предложение арбуза на рынке может продолжать расти еще не меньше двух недель, что может еще более пагубно сказаться на ценах. Фермеры говорят, что ягоду продавать станет просто невыгодно.

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Как сообщал Главред, эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.