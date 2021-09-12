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В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

12 сентября 2021, 22:28
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Оптовая цена на арбузы — 30-50 копеек за килограмм. Это, по словам фермеров, вдвое ниже себестоимости.

Арбузы
В Херсоне фермеры уничтожают арбузы / ua.depositphotos.com

В Херсонской области отчаянные фермеры разбивают об землю непроданные арбузы - соответствующие кадры попали в Сеть. В этом году цена на бахчевые очень низкая, а желающих купить полосатую ягоду даже за такие копейки — немного.

Оптовая цена на арбузы — 30-50 копеек за килограмм. Это, по словам фермеров, вдвое ниже себестоимости. Поэтому аграрии считают, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения, чем вывозить за бесценок.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой поступок фермеров. Украинцы отмечают, что продавцы могли отдать арбузы желающим или отвезти в детские дома.

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Ранее Главред писал о том, что в Украине значительно снизились цены на арбузы - втрое по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона - 80 копеек за килограмм.

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Как рассказали специалисты, производители арбузов крайне растеряны, ведь цены на них каждую неделю рекордно падают. Однако, на сегодня средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 коп/кг, что соответствует трем центам США.

Эксперты советуют при покупке арбуза обратить внимание на его внешний вид. В частности, наличие белого или желтого пятна указывает на то, что ягода самостоятельно вызревала на солнце.

Если таких пятен два или больше, то это значит, что арбуз специально перемещали и могли добавлять больше удобрений, которые ускоряют рост плода. Такой арбуз без специальной проверки на содержание нитратов лучше не покупать.

viber
свободная торговля фермерство новости Украины арбуз
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