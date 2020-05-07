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В Украине IKEA запустила сайт с товарами и ценами

7 мая 2020, 19:08

Возможность заказать товар пока отсутствует, но можно планировать на будущее.

IKEA постепенно выходит на украинский рынок / Фото: REUTERS

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома IKEA открыл украинскую версию своего официального сайта, где можно увидеть весь ассортимент товаров и цены на них.

"В конце 2017 года IKEA объявила о намерениях выйти на украинский рынок. Это решение было обусловлено высоким спросом на доступные товары и решения для дома в Украине, а также стремлением компании изменить к лучшему повседневную жизнь многих украинцев", — сообщается на сайте.

Ресурс дает возможность увидеть все товары и их стоимость, однако возможность заказа для Украины пока закрыта.

Координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус на своей странице в Facebook отметил, что продажи товаров компании могли уже стартовать, однако помешала пандемия коронавируса. Менеджеры также планируют открывать магазин в Киеве, однако пока данный проект заморожен. Дата запуска интернет-продаж также остается неизвестной.

Предварительный просмотр сайта доступен по адресу www.ikea.ua с актуальными на сегодня ценами и ассортиментом.

В комментарии Интерфакс-Украина представитель шведской компании отметил, что онлайн-продажи на сайте будут доступны в ближайшие дни.

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует как можно скорее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству украинцев. Сейчас мы активно работаем над выходом на украинский рынок через открытие интернет-магазина… Сейчас мы делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни официально запустить онлайн-продажи в Украине", - цитируется в комментарии руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

Напомним, владелица сети салонов и магазинов косметики Алла Барановская, жена народного депутата Николая Тищенко, не закрывала свои заведения на карантин и активно продолжала работать во время пандемии коронавируса.

Ранее киевский ресторан Велюр, который принадлежит Николаю Тищенко, закрыли правоохранительные органы по причине нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Наряду с другими заведениями, нарушающими нормы карантина, ресторан будет вынужден оплатить штраф.

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