Гордон пояснил роль украинских спецслужб в его интервью с Гиркиным

Гордон уверяет, что материалы интервью будут использованы в международном суде / Фото: скриншот из видео

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что нашумевшее интервью с бывшим главарем боевиков Игорем Гиркиным состоялось при участии украинских спецслужб.

"Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", - сказал он в видеообращении, которое опубликовал в YouTube.

По словам Гордона, материалы его бесед с адептами Кремля будут использоваться в будущем во время судебных заседаний против этих лиц.

"Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе", - отметил журналист.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что инициируют проверку в связи с интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у российского идеолога и предводителя оккупации Донбасса Игоря Стрелкова – Гиркина.

Как ранее сообщалось, под офисом журналиста Дмитрия Гордона в Киеве на Подоле вечером 18 мая собралась акция протеста.