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Из желудка 6-летнего ребенка достали 32 магнитных шарика: в "Охматдете" говорят, что это рекорд

13 января 2022, 15:42
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После тяжелого вмешательства ребенок восстанавливается.

Ребенок проглоти 32 магнитных шарика / скриншот

В клинике "Охматдет" прооперировали ребенка, который проглотил 32 магнитных шарика. Малыш получил неодимовый конструктор на Новый год.

6-летний мальчик проглотил 32 шарика и попал в больницу. Врачам пришлось применить хирургическое вмешательство. Это абсолютный рекорд для больницы, пишет "ТСН".

Стоит отметить, что дети часто глотают эти шарики, однако уже через 6-8 часов в желудке и кишечнике образуются дыры. Если шарики сжимают стенки кишечника, уже через несколько часов ткани отмирают.

После тяжелого вмешательства ребенок восстанавливается.

Разрешить нельзя запретить

Год назад в Госпотребслужбе пообещали запретить подобные игрушки. Неодимовые магниты использовались в автомобильной промышленности. Впоследствии эти шарики стали позиционироваться как головоломки для детей. Еще эту игрушку называют конструктором-неокубом.

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Если шарики сжимают стенки кишечника, уже через несколько часов ткани отмирают. В настоящее время в Госпотребслужбе отчитываются, что мониторили рынок. Признали, что игрушки опасны.

Читайте также"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод"Указанные игрушки не отвечают требованиям технического регламента. Было принято решение о запрете предоставления на рынке этой продукции – неокубы, но определенной марки и модели", – рассказал руководитель отдела рыночного надзора Госпотребслужбы Александр Жмут.

Напомним, в одной из школ Одессы ученица старших классов отравилась, выпив колу, к который был подмешан антисептик. 14-летнюю школьницу госпитализировали.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Киева Охматдет ребенок
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