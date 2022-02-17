К выплатам добавят 650 гривен: украинцам рассказали, кому ждать доплату с 1 марта

/ УНИАН

В Украине предлагается индексировать страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и выплаты в случае смерти потерпевшего.

Планируемый перерасчет коснется порядка 195 тысяч человек, говорится в проекте постановления Кабинета министров, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Отметим, что с такой инициативой выступило Министерство социальной политики Украины.

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Документ предусматривает, что коэффициент перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, с 1 марта 2022 устанавливается в размере 1,14.

Вместе с тем авторы документа уточнили, что реализация постановления окажет положительное влияние на интересы около 195 тыс. человек, имеющих право на страховые выплаты.

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Обратим внимание на то, что после проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат с применением коэффициента 1,14 средний размер ежемесячной страховой выплаты увеличится на 647 гривен.

Такие данные содержатся в проекте постановления, обнародованного на сайте ФПУ.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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