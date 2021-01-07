Кабмин изменил процедуру тестирования на COVID-19 для выезжающих из Крыма и Донбасса

Кабмин изменил процедуру тестирования на COVID-19 / УНИАН

Кабинет министров разрешил проверять людей, которые въезжают из аннексированного полуострова Крыма и с временно оккупированных районов Донбасса на коронавирус не только с помощью ПЦР-тестов, но и экспресс-тестирования на антиген.

Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, ответственным органам на местах Кабмин поручил организовать пункты упомянутого экспресс-тестирования.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – сказано в постановлении.

Далее, аналогичную задачу по организации пунктов Кабмин получил организовать Херсонской ОГА вместе с госпредприятием "Реинтеграция и восстановление" и Укрзализныцей на контрольных пунктах въезда-выезда в Крым

Читайте такжеПочему врут тесты на коронавирус: названы главные ошибки медработников

Напомним, ранее сообщалось: