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Кабмин изменил процедуру тестирования на COVID-19 для выезжающих из Крыма и Донбасса

7 января 2021, 22:09
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Теперь людей, который выезжают из ОРДЛО и захваченного Крыма будут тестировать на COVID-19 иначе.

Тест, коронавирус
Кабмин изменил процедуру тестирования на COVID-19 / УНИАН

Кабинет министров разрешил проверять людей, которые въезжают из аннексированного полуострова Крыма и с временно оккупированных районов Донбасса на коронавирус не только с помощью ПЦР-тестов, но и экспресс-тестирования на антиген.

Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, ответственным органам на местах Кабмин поручил организовать пункты упомянутого экспресс-тестирования.

"Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием "Реинтеграция и восстановление" обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда из них", – сказано в постановлении.

Далее, аналогичную задачу по организации пунктов Кабмин получил организовать Херсонской ОГА вместе с госпредприятием "Реинтеграция и восстановление" и Укрзализныцей на контрольных пунктах въезда-выезда в Крым

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Комитет украинского парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабинета министров о выделении миллиарда гривен на закупку шесть миллионов экспресс-тестов на китайский коронавирус COVID-19.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
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