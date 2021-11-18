Как можно вернуть часть заплаченных налогов: опубликована схема

Чиновники говорят - для того, чтобы оформить налоговую скидку, нужно быть налоговым резидентом Украины и в полном объеме получать официальную зарплату.
Граждане Украины по итогам года имеют право вернуть часть своих уплаченных налогов ‒ получить налоговую скидку. Об этом сообщает портал Gsminfo.
Чтобы оформить налоговую скидку, нужно быть налоговым резидентом Украины и получать официальную зарплату.
Обязательным условием также является то, что товары или услуги, должны быть приобретены у отечественных предприятий. Расходы нужно подтвердить квитанциями, чеками, договорами и т. д.
Скидка дается, если человек потратил деньги на:
- выплату процентов по ипотечному кредиту;
- благотворительные взносы;
- оплату обучения;
- медицинские услуги;
- пенсионные взносы;
- установку газобаллонного оборудования;
- строительство доступного жилья;
- аренду жилья (для переселенцев с временно оккупированных территорий).
Кроме того, украинцы, которые получают доход от предпринимательской деятельности, не имеют никакого права вернуть часть уплаченных налогов, оформив скидку.
Размер компенсации рассчитывается по такой формуле ‒ потраченная сумма умножить на 18%.
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Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу.
Государство проверяет, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.