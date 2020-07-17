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В МВД поменяли правила сдачи экзаменов на водительские права

Новость для всех украинцев, которые планируют сдать на водительские права.

17 июля 2020, 18:12
Права
В МВД переделали правила сдачи экзаменов на водительские права / Автоцентр

В Украине были внесены изменения правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений.

Об этом сообщается на официальной странице Главного сервисного центра МВД Украины.

Согласно тексту, с 17 июля 2020 года вступил в силу приказ МВД № 408, который утверждает инструкцию "О порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов".

В МВД сообщают, что, в случае получения прав категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE претендент может подтвердить наличие навыков управления транспортным средством – в случае, если у него есть права категорий В, С1, С, D1 и D. При этом максимально допустимый перерыв в водительском стаже увеличили до трех месяцев.

Кроме того, подтвердить навыки вождения можно с помощью техпаспорта на транспортное средство другого супруга, а также документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном.

В случае, если претендент открывает две ;и более категорий, то он сдает теоретический экзамен один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

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Напомним, ранее, в мае 2020 года в мессенджере Telegram заработал чат-бот UA Baza, выдающий персональные данные и документы украинцев. В частности, в нем предлагалось приобрести базу данных, которая включала в себя 26 млн водительских удостоверений. Эксперты предположили, что утечке виновен новый электронный сервис Дия. Однако, в Министерстве цифровой трансформации любую причастность сервиса к утечке данных отрицали и утверждали, что в Дии отсутствуют собственная база данных, а лишь отражает информацию из реестров.

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